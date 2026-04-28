СМИ: Число скачиваний VPN пользователями из РФ выросло в 14 раз

Число скачиваний VPN-приложений пользователями из РФ в Google Play выросло за месяц в 14 раз – до 9,2 млн в марте, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Digital Budget. За год (март – 2025 – март 2026) было 35,7 млн скачиваний, большая часть которых пришлась на первый квартал 2026-го.

Между тем, эксперты говорят об уже проявившемся эффекте новой инициативы Минцифры: российские IT-компании обязали ограничивать доступ к своим сервисам для пользователей, заходящих "под VPN". Если компании не выполняют рекомендацию, их могут лишить весомых преференций и налоговых льгот. Предполагалось, что такая мера мотивирует граждан меньше использовать VPN. Однако в реальности это снизило частоту и активность использования сервисов, которые ввели блокировку, отмечает операционный директор "Рейтинга Рунета" Анатолий Денисов.