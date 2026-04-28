На Урале старшая медсестра похитила 200 тысяч рублей у больницы, в которой работала

Суд вынес приговор старшей медсестре одной из больниц Каменска-Уральского. Женщина признана виновной в мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, с 2021 по 2024 годы медработница отвечала за табели учета рабочего времени и распределение стимулирующего фонда. Как показало расследование, она регулярно вносила в документы ложные сведения и завышала подчиненным медсестрам отработанные часы и суммы премий.

Бухгалтерия, доверяя этим бумагам, перечисляла деньги сотрудницам, а те переводили оговоренную часть суммы на карту своей начальницы. Общий ущерб, причиненный больнице, превысил 200 тысяч рублей, которыми старшая медсестра распорядилась по-своему.

Сама мошенница признала вину частично. Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил ей штраф в 100 тысяч рублей.

