"Транснефть – Сибирь" повысило надежность инфраструктурных объектов в двух регионах

"Транснефть – Сибирь" выполнило подключение новых объектов и завершило комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть - Сибирь", мероприятия проводились в период плановой остановки работы двух магистральных трубопроводов. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

Реализован комплекс работ по подключению нового участка МН Усть-Балык – Нижневартовск на подводном переходе через малый водоток реки Гнилую (ХМАО-Югра) в зоне ответственности ЛПДС "Западный Сургут" Сургутского управления магистральных нефтепроводов. Протяженность участка – 380 м. Для обеспечения эксплуатационной надежности и экологической безопасности перехода трубопровода через водную преграду использована труба диаметром 1000 мм с толщиной стенки 12 мм.

Также специалисты провели подключение нового участка МН Усть-Балык – Омск в зоне ответственности ЛПДС "Южный Балык" Нефтеюганского УМН. Протяженность данного участка составила 698 м.

Замена линейной части МН проводилась в соответствии с программой технического перевооружения и реконструкции акционерного общества.

На линейной части и нефтеперекачивающих станциях выполнены замена и ремонт запорной арматуры на современные аналоги. Установленное оборудование при эксплуатации отличается высокой степенью надежности и герметичности. Также проведена внутритрубная очистка от элементов, препятствующих работе диагностических приборов, и диагностика магистральных нефтепроводов.

Подключен магистральный насосный агрегат к технологическим трубопроводам на нефтеперекачивающей станции "Каркатеевы-3". Работы по модернизации проводятся в рамках программы технического перевооружения и реконструкции. Новое насосное оборудование – российского производства, обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, повышенным КПД и увеличенным межремонтным периодом.

Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов "Транснефть – Сибирь" проводились в строгом соответствии с нормативными документами "Транснефть" и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты функционируют в штатном режиме.