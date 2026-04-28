"Транснефть – Сибирь" повысило надежность инфраструктурных объектов в двух регионах

28 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Фото: Транснефть – Сибирь

"Транснефть – Сибирь" повысило надежность инфраструктурных объектов в двух регионах

"Транснефть – Сибирь" выполнило подключение новых объектов и завершило комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть - Сибирь", мероприятия проводились в период плановой остановки работы двух магистральных трубопроводов. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

Реализован комплекс работ по подключению нового участка МН Усть-Балык – Нижневартовск на подводном переходе через малый водоток реки Гнилую (ХМАО-Югра) в зоне ответственности ЛПДС "Западный Сургут" Сургутского управления магистральных нефтепроводов. Протяженность участка – 380 м. Для обеспечения эксплуатационной надежности и экологической безопасности перехода трубопровода через водную преграду использована труба диаметром 1000 мм с толщиной стенки 12 мм.

Также специалисты провели подключение нового участка МН Усть-Балык – Омск в зоне ответственности ЛПДС "Южный Балык" Нефтеюганского УМН. Протяженность данного участка составила 698 м.

Работник ТН-Сибирь(2026)|Фото: ТН - Сибирь

Замена линейной части МН проводилась в соответствии с программой технического перевооружения и реконструкции акционерного общества.

На линейной части и нефтеперекачивающих станциях выполнены замена и ремонт запорной арматуры на современные аналоги. Установленное оборудование при эксплуатации отличается высокой степенью надежности и герметичности. Также проведена внутритрубная очистка от элементов, препятствующих работе диагностических приборов, и диагностика магистральных нефтепроводов.

Подключен магистральный насосный агрегат к технологическим трубопроводам на нефтеперекачивающей станции "Каркатеевы-3". Работы по модернизации проводятся в рамках программы технического перевооружения и реконструкции. Новое насосное оборудование – российского производства, обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, повышенным КПД и увеличенным межремонтным периодом.

Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов "Транснефть – Сибирь" проводились в строгом соответствии с нормативными документами "Транснефть" и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты функционируют в штатном режиме.

Теги: Транснефть – Сибирь, магистральные трубопроводы


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


