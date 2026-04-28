28 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия
Роскомнадзор замедляет Telegram

Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

Государство выделило рекордные 43 млрд рублей на лекарства от ВИЧ

Российские власти направили на закупку препаратов для лечения ВИЧ почти 43 млрд рублей в 2025 году. Это на 17% больше, чем в 2024 году. Экспертная группа "Здравресурс" выяснила, что теперь объем закупленных лекарств почти полностью покрывает потребности пациентов, которые официально стоят на учете. Всего государство приобрело более 805 тысяч годовых курсов терапии, сообщает "Ъ".

Однако эксперты указывают на серьезное расхождение в цифрах. Минздрав закупает лекарства для 882 тысяч человек из своего регистра, но Роспотребнадзор сообщает о 1,23 млн ВИЧ-положительных россиян. Это значит, что около 350 тысяч человек с подтвержденным диагнозом остаются без государственной поддержки. Чтобы вылечить всех, властям нужно ежегодно выделять еще 20-25 млрд рублей.

Ситуацию осложняет рост цен: некоторые важные препараты подорожали в пять раз за последние четыре года. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что люди без лечения продолжают распространять инфекцию и рискуют жизнью. При этом Минздрав заявляет, что ситуация находится под контролем, а заболеваемость в стране упала до исторического минимума. Ведомство подчеркивает, что уже обеспечивает лекарствами почти 92% пациентов, которые обратились за помощью в больницы.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил обновленный список из 206 стратегически важных лекарств для лечения рака, сердечных и инфекционных заболеваний. Согласно новому постановлению, российские заводы должны наладить полный цикл производства этих препаратов внутри страны, чтобы исключить зависимость от импорта и избежать дефицита в аптеках.

Теги: препарат, медицина, вич


