В Челябинске сдал мандат депутат гордумы с элитной квартирой в Москве

В Челябинске идёт 18-е заседание гордумы. На нём сдал мандат депутат Александр Галкин.

Он 23 апреля подал заявление об отставке с 24 апреля по собственному желанию. Депутаты единогласно приняли решение. Спикер думы Сергей Буяков поблагодарил политика за совместную работу. Галкин сделал это же.

Ранее в Челябинске был частично удовлетворён иск об изъятии у депутата гордумы Александра Галкина элитной квартиры в Москве. Недвижимость оставили в собственности ответчика, но с него и супруги взыскали 16 млн руб. Квартира, ставшая предметом спора, расположена в одном из небоскребов столичного жилого комплекса Hide.