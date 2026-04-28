Глава Перми представил депутатам нового главу Свердловского района

Глава Перми Эдуард Соснин на сегодняшнем пленарном заседании представил депутатам нового главу Свердловского района.

Им стал Андрей Летов, который ранее занимал пост руководителя района в качестве и.о., передает корреспондент Накануне.RU.

Эдуард Соснин заявил, что Летов показал себя ответственным и добросовестным руководителем. До Летова с августа 2024 года район возглавлял Александр Коротких, который сменил на посту Александра Филиппова. Сам Летов был назначен первым заместителем главы администрации района в июне 2025 года.