Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" в начале 2026 года выросла в 2,7 раза

Выручка "Яндекса" в первом квартале 2026 года выросла на 22% по сравнению с тем же периодом 2025 года и составила 372,7 млрд руб., говорится в отчетности компании. Скорректированная чистая прибыль выросла в 2,7 раза и составила 34,7 млрд руб.

"Оборот от услуг по рекламе и продвижению вырос на 9% год к году — до 115,4 млрд руб. Подписочная выручка "Яндекс Плюса" составила 25,9 млрд руб., увеличившись на 29% год к году", - сообщили в "Яндексе".

В середине апреля акционеры приняли решение о выплате дивидендов за 2025 год в размере 110 руб. на акцию. В целом на выплату дивидендов планируется направить 42 млрд руб.

Также "Яндекс" сохранил прогноз на 2026 год: компания планирует увеличить выручку на 20% год к году.