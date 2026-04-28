Мерц: Киеву, видимо, придется отказаться от территорий

Украине придется отказаться от территориальных претензий к России и признать, что эти территории российские. Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

Он считает, что взамен Украина должна должна получить перспективу вступления в ЕС. А Зеленский скажет об этом населению как о компромиссе, который откроет путь в Европу. И тогда "украинская мечта" сможет осуществиться.

При этом сам Мерц ранее сказал, что принятие Украины в ЕС - это дело не ближайших лет. Он лишь за саму перспективу, но не за принятие. Он предлагает Украине роль наблюдателя в институтах ЕС - своего рода символическое членство без права голоса. То есть Украине могут показать, как все работает, но не подпускать к решениям. И эта идея, по его словам, получила широкое одобрение среди европейских лидеров на саммите на прошлой неделе на Кипре. Вопрос реального расширения ЕС даже не обсуждался.

Зеленский же говорит, что ему нужно сразу полноценное вступление в ЕС. И он не согласен ни на какие уступки в этом вопросе, поскольку Украина имеет особые заслуги перед Европой.

Однако ведущие страны ЕС: Франция, Германия, Италия и Нидерланды - не хотят и слышать об ускоренном вступлении Украины в ЕС. Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр также заявил, что не приемлет никакого ускоренного принятия Украины в ЕС, так как она воюет.