В Удмуртии отменили первомайскую демонстрацию и шествие "Бессмертный полк"

Антитеррористическая комиссия Удмуртии приняла решение не проводить в этом году массовые уличные шествия на 1 и 9 мая. Пресс-служба главы республики сообщила, что чиновники отменили традиционную демонстрацию и очную акцию "Бессмертный полк". Глава региона Александр Бречалов объяснил, что в условиях СВО противник чаще использует ракеты и беспилотники для ударов по заводам и жилым домам. Чтобы не подвергать людей опасности, власти решили ограничить количество массовых собраний.

Руководители Росгвардии и МЧС по Удмуртии уже перевели свои подразделения на усиленный режим работы на время праздников. Мэр Ижевска Дмитрий Чистяков уточнил, что главным событием Дня Победы станет парад. Также город проведет спортивную эстафету, конкурс "Равняемся на Героев" и концерт народного хора. При этом почтить память ветеранов в рамках "Бессмертного полка" жители смогут только в онлайн-формате. Организаторы обещают следить за обстановкой и принимать решения по другим мероприятиям в зависимости от ситуации.

А в Екатеринбурге время проведения Парада Победы 9 Мая сократили до 30 минут, что вдвое меньше прошлогодних показателей. Согласно постановлению мэра Алексея Орлова, торжественное шествие войск пройдет с 10:00 до 10:30, после чего сразу начнется акция «Бессмертный полк».