В Госдуме признали, что снизить бюрократическую нагрузку на учителей не удалось

Многочисленные усилия государства по снижению бюрократической нагрузки на учителей и врачей не дали практически никакого эффекта, признали в Госдуме.

Спикер палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опубликовал результаты опроса по педагогам, в котором участников (всех пользователей) просили оценить уровень бюрократической нагрузки на учителей. 65,5% респондентов ответили, что она не изменилась, 29% заявили, что она стала больше.

"Также поступают обращения от медицинского сообщества о наличии подобной проблемы. Всё это говорит о необходимости принятия мер по снижению документационной нагрузки в сферах образования и здравоохранения", - констатировал Володин, пообещав "проработать предложения по законодательному решению обозначенного вопроса".

Кстати, еще в 2025 году на заседании Совета при президенте по науке и образованию министр просвещения РФ Сергей Кравцов признал, что усилия по снижению бумажной волокиты пошли прахом: "С бюрократической нагрузкой на российских учителей наблюдаются определённые перегибы. Был принят закон о снижении бюрократической нагрузки, который установил, что заполнять учителю необходимо пять обязательных документов. Однако этот закон не везде работает".