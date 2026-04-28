В Пентагоне признали низкую эффективность ПРО США

Американская система ПРО уже неэффективна, а комплексы не обеспечивают достаточную защиту. Это признал помощник главы Пентагона Марк Берковиц.

Он отметил, что США не имеют средств защиты от гиперзвукового оружия и передовых крылатых ракет, а возможности перехвата баллистических ракет ограничены. Зенитные комплексы США уступают новым средствам поражения России и Китая.

Заявление Берковица, возможно, направлено на получение дополнительного финансирования для новой системы ПРО "Золотой купол", которую инициировал президент США Дональд Трамп. Однако системы Patriot уже показали свою невысокую эффективность, как ранее отмечали в Киеве и странах Персидского залива. Новые ракеты научились обходить американские комплексы, так что с комплексов Patriot уже сорван ореол непробиваемой стены.

На прошлой неделе The Wall Street Journal писала, что из-за расходования ракет против Ирана США могут оказаться не в состоянии "защитить" Тайвань. А Иран уже нанес большой репутационный ущерб США, показав всему миру слабости их военной машины. И если подобное произойдет с Тайванем, это может иметь непредсказуемые последствия для мировой гегемонии США.