Опрос: 47% жителей Екатеринбурга проведут майские праздники дома

Жители Екатеринбурга планируют провести майские праздники дома. Опрос на эту тему в уральской столице в апреле нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно его результатам, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 47% екатеринбуржцев проведут длинные майские выходные дома. 17% отправятся на дачу или в деревню. А 13% в праздничные дни будут работать.

9% опрошенных горожан хотят в мае отдохнуть на природе. 4% отправятся в путешествие по России. Еще по 1% респондентов планируют провести нынешние майские за границей, в гостях и на рыбалке.

Ранее другой опрос показал, что 55% жителей Екатеринбурга хотят сделать День космонавтики выходным днем.