СМИ: Вашингтон и Тегеран обсуждают возвращение к довоенному статусу-кво

США и Иран обсуждают возвращение к довоенному статусу-кво, сообщил телеканал CNN.

По информации источников, несмотря на то, что второй раунд переговоров между сторонами пока не состоялся, их позиции "не так далеко, как могло бы показаться".

На данный момент закулисная дипломатическая работа сконцентрирована на поэтапном урегулировании конфликта, говорится в материале. Первой частью может стать восстановление свободного прохода через Ормузский пролив и возвращение к позициям до начала конфликта. Вопрос иранской ядерной программы рассмотрят позднее, пишет ТАСС.

Напомним, иранская делегация отказалась принимать участие в переговорах с США в Исламабаде 22 апреля. Утверждалось, что Тегеран в настоящее время "не видит перспектив, при которых его участие в консультациях могло бы возобновиться", поскольку США "препятствуют достижению приемлемого соглашения".