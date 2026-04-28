28 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование В России
Фото: Накануне.RU

Госдума снова будет обсуждать, как снизить бюрократическую нагрузку на учителей и врачей

Госдума проработает законодательные предложения по снижению бюрократической нагрузки на врачей и учителей, такая задача поставлена перед профильными думскими комитетами, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он сказал, что предложения будут в ближайшее время. И напомнил результаты своего же опроса среди учителей о том, снизилась ли бюрократия в школе. 66% учителей ответили, что она осталась прежней, а 29% - что только выросла. О снижении сообщили всего 3%.

Президент России Владимир Путин поручил Правительству снизить бюрократическую нагрузку на бюджетников, в первую очередь речь идет о медиках и педагогах.

По опросу Рособрнадзора, проведенному в октябре-ноябре 2025 года, до 65% учителей заставляют готовить документы за пределами утвержденных перечней, а 92% учителей заставляют делать фотоотчеты о проводимых мероприятиях. Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал это издевательством над учителями.

При этом в 2025 году глава Рособрнадзора Анзор Музаев доложил премьеру Михаилу Мишустину, что бюрократическая нагрузка в школах снижена в 25 раз. Накануне.RU обращало внимание, что это заявление явно неадекватное, потому что в школах не было 125 документов, которые официально нужно было заполнять (сейчас их пять видов). Власти уже много лет говорят о необходимости снижения бюрократии в школах, но результата нет, а учебный процесс отошел на второй план после отчетности.

Теги: бюрократия, Госдума, учителя, врачи


