Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп, нарушающих правила мессенджера

Админы Telegram только за 27 апреля заблокировали по всему миру около 105,5 тыс. каналов и групп, нарушающих политику мессенджера, сообщается в статистической сводке компании. С начала года заблокированы более 13,7 млн групп и каналов, за последнюю неделю – 634 тыс. каналов, передает ТАСС.

1 января 2026 года было заблокировано почти 543 тыс. групп и каналов.

В целом администрация мессенджера наращивает блокировки. Так, в первом квартале этого года блокировке подвергли на 50% больше каналов и групп, чем годом ранее. А за 2025 год блокировки выросли более чем в два с половиной раза.