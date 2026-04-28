Судебные приставы заберут у рэпера Pharaoh 80 тысяч рублей за песни о наркотиках

Судебные приставы начали принудительно взыскивать 80 тысяч рублей с рэпера Pharaoh (Глеба Голубина). Как сообщает РИА Новости, музыкант проигнорировал решение суда и не перечислил деньги добровольно. Ранее, 13 марта, Никулинский суд Москвы признал артиста виновным в пропаганде наркотиков. Эксперты нашли запрещенные призывы в текстах четырех песен, которые исполнитель выложил в интернет.

Решение суда вступило в силу 24 марта, но Голубин так и не погасил долг. Из-за этого 16 апреля судья выписал исполнительный лист, а уже 20 апреля приставы открыли производство против рэпера. Теперь ведомство заберет штраф в принудительном порядке. Похожие проблемы с законом возникли и у другого музыканта - OG Buda, с которого власти также требуют выплаты за пропаганду наркотиков в треках.

Ранее судебные приставы принудительно списали с блогера Юрия Дудя* более 60 тысяч рублей за отсутствие маркировки в публикациях и другие нарушения. Всего с ноября 2025 года сумма его штрафов составила 70 тысяч рублей, из которых журналисту осталось выплатить около 8 тысяч.

* - признан иноагентом в РФ