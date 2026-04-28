В Перми автомобиль врезался в остановку на улице Солдатова

В Перми сегодня утром, около 06.55, у дома №29/2 на ул.Солдатова автомобиль Renault Duster врезался в остановку, передает корреспондент Накануне.RU.

Транспортным средством управлял водитель 1990 года рождения. Госавтоинспекция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства инцидента.

В группе "ЧП Пермь" сообщается, что водитель мог потерять сознание. По другой версии - водитель мог быть пьян. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, травмы получили три пешехода и сам водитель. Всех пострадавших увезли в больницу.