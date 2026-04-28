Алексей Орлов пригласил руководителей муниципалитетов на форум "Города России"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил с докладом о комплексном управлении городским хозяйством перед участниками программы развития муниципального кадрового управленческого резерва "Школа мэров" в понедельник, 27 апреля. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Уральская столица стала площадкой проведения пятого выездного модуля "Хозяйственная деятельность и развитие территорий. Экология и безопасность" пятого потока образовательного проекта. В нем принимают участие 78 представителей муниципальной и региональной власти из 66 регионов России.

"Рад приветствовать вас в столице Среднего Урала! Наш город – крупнейший транспортно-логистический узел, научно-образовательный, промышленный, торговый, финансовый центр с населением порядка 1 миллиона 600 тысяч человек. Это самый компактный город-миллионник в стране, включенный в сеть опорных населенных пунктов как центр одной из агломераций России", – обратился градоначальник к присутствующим.

Он подчеркнул, что основной целью главы любого муниципалитета является повышение качества жизни горожан, и рассказал о комплексе мероприятий, направленных на ее достижение в Екатеринбурге: о транспортной реформе, строительстве и ремонте дорог, взаимодействии с городами-спутниками, благоустройстве общественных пространств, обновлении жилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, а также проведении масштабных деловых и культурных событий.

В финале выступления Алексей Орлов ответил на вопросы обучающихся "Школы мэров" и призвал их принять участие в форуме "Города России":

"Приглашаю Вас к дальнейшему диалогу и обмену опытом на X Общероссийский форум "Города России", который состоится 26-27 ноября в Екатеринбурге. Приезжайте с реальными кейсами и вопросами. Давайте вместе делать наши города лучше!".

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановления о подготовке Международной промышленной выставки "Иннопром" и Общероссийского форума стратегического развития "Города России" в 2026 году. "Иннопром" состоится в уральской столице с 6 по 9 июля. Прошлая выставка собрала в Екатеринбурге представителей 11 тысяч компаний, инвесторов и делегатов из более чем 60 стран мира. Юбилейный десятый форум "Города России" примет руководителей федеральных и региональных органов власти, муниципалитетов и профильных структурных подразделений Администраций городов, представителей бизнеса и науки, а также экспертов из других стран 26 и 27 ноября в Конгресс-центре МТС Live Hall.