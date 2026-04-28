Алексей Орлов пригласил руководителей муниципалитетов на форум "Города России"

28 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов пригласил руководителей муниципалитетов на форум "Города России"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил с докладом о комплексном управлении городским хозяйством перед участниками программы развития муниципального кадрового управленческого резерва "Школа мэров" в понедельник, 27 апреля. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Уральская столица стала площадкой проведения пятого выездного модуля "Хозяйственная деятельность и развитие территорий. Экология и безопасность" пятого потока образовательного проекта. В нем принимают участие 78 представителей муниципальной и региональной власти из 66 регионов России.

"Рад приветствовать вас в столице Среднего Урала! Наш город – крупнейший транспортно-логистический узел, научно-образовательный, промышленный, торговый, финансовый центр с населением порядка 1 миллиона 600 тысяч человек. Это самый компактный город-миллионник в стране, включенный в сеть опорных населенных пунктов как центр одной из агломераций России", – обратился градоначальник к присутствующим.

Он подчеркнул, что основной целью главы любого муниципалитета является повышение качества жизни горожан, и рассказал о комплексе мероприятий, направленных на ее достижение в Екатеринбурге: о транспортной реформе, строительстве и ремонте дорог, взаимодействии с городами-спутниками, благоустройстве общественных пространств, обновлении жилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, а также проведении масштабных деловых и культурных событий.

В финале выступления Алексей Орлов ответил на вопросы обучающихся "Школы мэров" и призвал их принять участие в форуме "Города России":

"Приглашаю Вас к дальнейшему диалогу и обмену опытом на X Общероссийский форум "Города России", который состоится 26-27 ноября в Екатеринбурге. Приезжайте с реальными кейсами и вопросами. Давайте вместе делать наши города лучше!".

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановления о подготовке Международной промышленной выставки "Иннопром" и Общероссийского форума стратегического развития "Города России" в 2026 году. "Иннопром" состоится в уральской столице с 6 по 9 июля. Прошлая выставка собрала в Екатеринбурге представителей 11 тысяч компаний, инвесторов и делегатов из более чем 60 стран мира. Юбилейный десятый форум "Города России" примет руководителей федеральных и региональных органов власти, муниципалитетов и профильных структурных подразделений Администраций городов, представителей бизнеса и науки, а также экспертов из других стран 26 и 27 ноября в Конгресс-центре МТС Live Hall.

Теги: Алексей Орлов, Города России


