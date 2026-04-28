Путин поручил представить предложения по "дальнейшему внедрению" цифровых платформ в образование

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с региональными властями проанализировать практику применения цифровых платформенных решений в сфере образования и представить предложения по дальнейшему их внедрению в образовательный процесс. Поручение опубликовано на сайте Кремля. Срок - до 1 декабря с.г.

В начале года Путин поручил разработать и утвердить план внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в социальную сферу, экономику и госуправление. Правительство совместно со "Сбербанком" и "Яндексом" должно определить, какие нужны технологические решения и сколько нужно на это денег. Также президент РФ поручил повышать квалификацию педагогов в области информационных технологий и ИИ.

Член СПЧ и специалист по ИИ Игорь Ашманов говорит, что в Правительстве разговоры об образовании только одни - как все цифровизировать. При этом на существенное повышение зарлат школьных учителей нужно несколько сотен миллиардов рублей в год, но их нет. А вот на цифровизацию находят триллионы.

Президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская отмечает, что образование – это консервативная отрасль, которая отвечает за передачу накопленных знаний. "А не за самое модное и новенькое, которого завтра уже может не быть. Если немедленно внедрять в образование все, что мимо пробежало, это будет не образование, а профанация", – пишет эксперт.