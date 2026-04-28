Путин поручил представить предложения по "дальнейшему внедрению" цифровых платформ в образование

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование В России
Фото: Накануне.RU

Путин поручил представить предложения по "дальнейшему внедрению" цифровых платформ в образование

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с региональными властями проанализировать практику применения цифровых платформенных решений в сфере образования и представить предложения по дальнейшему их внедрению в образовательный процесс. Поручение опубликовано на сайте Кремля. Срок - до 1 декабря с.г.
В начале года Путин поручил разработать и утвердить план внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в социальную сферу, экономику и госуправление. Правительство совместно со "Сбербанком" и "Яндексом" должно определить, какие нужны технологические решения и сколько нужно на это денег. Также президент РФ поручил повышать квалификацию педагогов в области информационных технологий и ИИ.

Член СПЧ и специалист по ИИ Игорь Ашманов говорит, что в Правительстве разговоры об образовании только одни - как все цифровизировать. При этом на существенное повышение зарлат школьных учителей нужно несколько сотен миллиардов рублей в год, но их нет. А вот на цифровизацию находят триллионы.

Президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская отмечает, что образование – это консервативная отрасль, которая отвечает за передачу накопленных знаний. "А не за самое модное и новенькое, которого завтра уже может не быть. Если немедленно внедрять в образование все, что мимо пробежало, это будет не образование, а профанация", – пишет эксперт.

Теги: цифровизация, образование


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


