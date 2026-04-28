Для охраны Крымского моста выберут единого оператора безопасности

Для охраны критических важных объектов транспортной инфраструктуры, например, Крымского моста, правительство выберет единого оператора безопасности. Перечень объектов определит Министерство транспорта, говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, который подготовил кабинет министров. Ожидается, что в Госдуму документ внесут осенью.

Инициатива создания единого оператора для охраны всей инфраструктуры Керченского моста (автомобильный переход, электросетевой мост и магистральный газопровод) принадлежит Минтрансу. Сейчас за безопасность объекта отвечают несколько разных структур: ФКУ "Упрдор Тамань", ФГУП "Крымская железная дорога", Северо-Кавказская железная дорога, ФГУП "УВО Минтранса России".

В законопроекте говорится, что контролировать работу единого оператора будет Ространснадзор. Механизм выбора оператора не прописан, не говорится, будет это частная или государственная структура, пишет РБК.