В Туапсе произошел новый пожар на нефтезаводе после атаки БПЛА

На нефтезаводе в Туапсе произошел пожар из-за падения обломков беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Пострадавших нет. В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники.

Минувшей ночью на территории Краснодарского края была объявлена беспилотная опасность. Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика.

ВСУ атакуют инфраструктуру Туапсе уже две недели. Первая атака случилась 16 апреля, из-за чего начался пожар на нефтеналивном терминале. Возгорание тушили 3,5 суток и ликвидировали только 19 апреля. Однако уже на следующий день, 20 апреля, ВСУ вновь атаковали портовую инфраструктуру города. Начался новый пожар, который тушили уже пять суток.

В акватории Черного моря при этом зафиксировали разлив нефтепродуктов: по данным оперштаба, площадь загрязнения достигла около 10 тыс. кв. м, пятно обнаружили в полутора милях от порта. Также после прилетов дронов 20 апреля жители Туапсе начали замечать черные капли, похожие на нефтяные следы. Маслянистые пятна оседали на автомобилях и крышах домов.