Участники "Титанов" посетили Екатеринбург ради эксклюзивного показа финала шоу

В Академии спорта РМК в Екатеринбурге прошел эксклюзивный показ финала проекта "Титаны. Битва сезонов". Около 400 фанатов вместе со звездными участниками шоу разных сезонов первыми увидели финальную серию и узнали имя победителя. Это стало возможным благодаря совместному проекту ТНТ и Русской медной компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, за три дня в уральской столице атлеты посетили крупнейшие спортивные объекты города, попробовали освоить новые виды спорта, а также много фотографировались и общались с горожанами. Боец поп-ММА Анатолий "Конор" Надратовский провел тренировку для юных спортсменов, занимающихся единоборствами. Идеальной площадкой для занятий более 80 человек стала зона единоборств в спортивном зале нового поколения RCC Gym Академии спорта РМК.

Учитель физической культуры и победитель второго сезона шоу "Титаны" Николай Бобылев, боец ММА Илья "White Gorilla" Бельский, мастера спорта по тяжелой атлетике Альбина и Регина Мухаметшины, российская лыжница, олимпийская чемпионка Юлия Ступак, боец ММА с Урала Николай Коваленко и другие участники шоу также не пропустили тренировку.

"Ваш город потрясающий. Здесь очень много спорта, очень развитая инфраструктура, которая полезна для молодежи. Здесь очень крутые и насыщенные залы, не только высококлассное оборудование во всех спортивных объектах РМК, но еще и потрясающая атмосфера и люди, которые здесь занимаются – от учеников до тренеров", - поделился впечатлениями Анатолий Надратовский.

В Екатеринбурге "Титаны" смогли погрузиться и в новые для них виды спорта: поиграли в падел на единственной в России падел-арене, построенной Русской медной компанией, попробовали базовые трюки в скейт-парке "РМК Экстрим", оценили крупнейший в мире подземный тир в Академии практической стрельбы "Архангел Михаил". Яркие эмоции у опытных атлетов вызвала тренировка по пилатесу, их также впечатлило оснащение зала RCC Gym.

"В такой обстановке, с такой энергией спорта, которая окружает нас эти три дня в моем родном Екатеринбурге, хочется быть лучше, становиться сильнее. Для меня как для спортсмена это самое главное. Эта коллаборация ТНТ и РМК, пожалуй, самое крутое мероприятие этого года", - отметила Юлия Ступак.

Мероприятие в день премьерного показа стартовало с автограф-сессии. Около 400 фанатов выстроились в очередь за плакатами и фото с кумирами. Серии длительностью почти три часа смотрели с комментариями героев и бурно поддерживали местного "Титана" – бойца клуба "Архангел Михаил", тренера Академии единоборств РМК Николая Коваленко.

Напомним, что регистрация на это бесплатное мероприятие закрылась за считанные минуты. Поэтому организаторы приняли решение открыть дополнительные места на премьерный показ и перенесли событие, чтобы больше фанатов из Екатеринбурга смогли лично пообщаться с кумирами в рамках коллаборации ТНТ и РМК.