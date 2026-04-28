В Челябинской области предотвращён сбыт 27 тысяч пачек немаркированных сигарет

В Магнитогорске будут судить предполагаемых сбытчиков немаркированных сигарет.

Ранее силовики "накрыли" группу. Её члены, полагает следствие, незаконно приобрели, хранили и перевозили ради сбыта немаркированную табачную продукцию. Задержаны трое местных жителей – две женщины 1971 и 1973 г.р. и мужчина 1977 г.р.

Изъято больше 27 тыс. пачек немаркированных сигарет общей стоимостью 3 млн руб. Дело ушло в суд, сообщает УМВД по Челябинской области.