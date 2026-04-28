Половина компаний из микробизнеса не получает прибыли - опрос

Около половины компаний, представляющих микробизнес (с оборотом менее 20 млн руб. в год), работают в России без прибыли, выяснилось в ходе опроса Центра стратегических разработок в апреле 2026.

Еще более негативные оценки у Торгово-промышленной палаты: по данным отраслевого объединения, около 65% предприятий сектора в первом квартале 2026-го не получили прибыль, пишет РБК.

Главными причинами проблем предприниматели называют отсутствие спроса, рост налогов и высокие ставки по кредитам.