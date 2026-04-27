В I квартале года грузооборот портов Астраханской области показала рост на 42%

По предварительным данным грузовых терминалов региона, в марте текущего года общий грузооборот морских портов Астрахань и Оля составил 1,5 млн тонн, что на 42% больше показателей аналогичного периода 2025 года. Основную номенклатуру грузов (57% от общего объёма) составляет зерно с увеличением на 91%.

При этом грузооборот порта Астрахань вырос на 35%, а порта Оля — в два раза. Также на 12% увеличилась перевалка химических изделий и удобрений, на 15% — цемента. В целом номенклатура грузов сформирована из продуктов, пиломатериалов, цемента, металла, химических изделий и удобрений, оборудования, автомашин и прочего груза.

Терминалы морских портов Астрахань и Оля — ключевые звенья регионального транспортного узла, связывающего Россию со странами Каспийского региона, а также через транскаспийский маршрут МТК «Север — Юг» — с Юго‑Восточной Азией, Африкой и странами Ближнего Востока.

Суммарная мощность 14 терминалов порта Астрахань — около 15 млн тонн в год, порта Оля — 4,5 млн тонн.