В Самарской области от урагана погибли трое
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о гибели троих жителей региона.
Виной их смерти стал ураган. Из-за непогоды повреждается кровля зданий, линии электропередач, остановки транспорта, автомобили, деревья.
"Есть погибшие. Это ребёнок и взрослый мужчина в Самаре, ещё один мужчина погиб в Борском районе. Окажем всю необходимую поддержку. Есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь", - написал губернатор в своём канале в Max.
Главам муниципалитетов политик поручил лично контролировать обстановку на территориях, принимать меры для обеспечения безопасности, оперативно устранять последствия стихии.