В Самарской области от урагана погибли трое

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о гибели троих жителей региона.

Виной их смерти стал ураган. Из-за непогоды повреждается кровля зданий, линии электропередач, остановки транспорта, автомобили, деревья.

"Есть погибшие. Это ребёнок и взрослый мужчина в Самаре, ещё один мужчина погиб в Борском районе. Окажем всю необходимую поддержку. Есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь", - написал губернатор в своём канале в Max.

Главам муниципалитетов политик поручил лично контролировать обстановку на территориях, принимать меры для обеспечения безопасности, оперативно устранять последствия стихии.