Глава Тюменской области поучаствовал в личном приёма, который провёл уральский полпред

Губернатор Тюменской области Александр Моор поучаствовал в личном приёме граждан, который провёл уральский полпред Артём Жога. От Тюменской области обратились два жителя, оба – из Исетского муниципального округа.

Учитель начальных классов Галина Локатаева рассказала о ФАПе в селе Бобылево. Его построили ещё в 1980-х, и сейчас для комфортного приёма пациентов не хватает места – в населённом пункте живёт 541 человек. Вместо него возведут новое здание.

Ещё одно обращение – из райцентра, села Исетского. Алексей Копытов указал на необходимость ремонта и расширения улицы Весенней. Дело в том, что на одном из участков дорога заужена. Как раз в том месте, где проезжает рейсовый автобус.

"Приведём дорогу в порядок и сделаем её безопасной. Построим ФАП и отремонтируем дорогу в этом году. Исполнение поручений держу на личном контроле", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Глава региона проводит такие приёмы регулярно. Например, в ноябре 2025 г. учительница из деревни Большие Акияры Тюменского окрyгa Ботогоз Касенова обратилась к губернатору от имени земляков. В населённом пункте расположен "Квартал Семейный" с участками под индивидуальное жилищное строительство. На площадке – грунтовые дороги, это создает трудности для людей. Губернатор поручил проработать план по обеспечению территории дорогами с твёрдым покрытием. Работы уже начали.