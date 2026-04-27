Юрий Бурлачко: Выступление главы государства – четкая программа действий как для органов исполнительной власти, так парламентариев

27 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика Краснодарский край
Фото: senatinform.ru

Юрий Бурлачко: Выступление главы государства – четкая программа действий как для органов исполнительной власти, так парламентариев

Встреча Президента РФ с законодателями страны состоялась в Думском зале Таврического дворца Санкт-Петербурга. В числе участников был председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Глава государства поздравил всех с Днем российского парламентаризма.

«Опыт первых российских парламентариев заслуживает нашего уважения и благодарности, изучения, научного, политического, философского осмысления. Многие ваши предшественники искренне верили в силу своих патриотических убеждений, преданно служили Отечеству, горячо, усердно и неравнодушно отстаивали интересы народа, действительно стремились к процветанию Родины», — сказал Владимир Путин.

Президент России поблагодарил региональных законодателей: «В развитии, укреплении страны огромную роль играют и парламенты, созданные во всех регионах России. Их председатели работают вместе с руководством обеих палат и комитетов Федерального Собрания в составе Совета законодателей. Хочу поблагодарить всех вас и ваших коллег за весомый, значимый вклад в достижение национальных целей развития, в преодоление тех испытаний, с которыми мы сталкиваемся».

Глава государства отметил также устойчивость политической системы. Обращаясь к собравшимся Владимир Путин  ориентировал законодателей на выработку оптимальной модели регулирования искусственного интеллекта, продолжение работы по расширению соцгарантий участникам СВО, обеспечению роста экономики, законодательное сопровождение национальных проектов, проведение предвыборной кампании в строгом соответствии с законом.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко сказал, что  ключевым событием сегодняшнего дня стала встреча Президента России с членами Совета законодателей. 

"Выступление главы государства – четкая программа действий как для органов исполнительной власти, так и для нас – парламентариев. Мы услышали четкие посылы, что наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее. Главный тезис - законодательный процесс должен быть нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, но и быть системным и творческим. При этом не следует зацикливаться только на запретах, ограничениях, выработке новых мер наказания для нарушителей. Излишние барьеры тормозят развитие. Именно этими подходами мы будем руководствоваться в дальнейшей работе на благо укрепления наших регионов, процветания нашей страны», - отметил Юрий Бурлачко.

Теги: владимир путин, совет законодателей, юий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети