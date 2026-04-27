Юрий Бурлачко: Выступление главы государства – четкая программа действий как для органов исполнительной власти, так парламентариев

Встреча Президента РФ с законодателями страны состоялась в Думском зале Таврического дворца Санкт-Петербурга. В числе участников был председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Глава государства поздравил всех с Днем российского парламентаризма.

«Опыт первых российских парламентариев заслуживает нашего уважения и благодарности, изучения, научного, политического, философского осмысления. Многие ваши предшественники искренне верили в силу своих патриотических убеждений, преданно служили Отечеству, горячо, усердно и неравнодушно отстаивали интересы народа, действительно стремились к процветанию Родины», — сказал Владимир Путин.

Президент России поблагодарил региональных законодателей: «В развитии, укреплении страны огромную роль играют и парламенты, созданные во всех регионах России. Их председатели работают вместе с руководством обеих палат и комитетов Федерального Собрания в составе Совета законодателей. Хочу поблагодарить всех вас и ваших коллег за весомый, значимый вклад в достижение национальных целей развития, в преодоление тех испытаний, с которыми мы сталкиваемся».

Глава государства отметил также устойчивость политической системы. Обращаясь к собравшимся Владимир Путин ориентировал законодателей на выработку оптимальной модели регулирования искусственного интеллекта, продолжение работы по расширению соцгарантий участникам СВО, обеспечению роста экономики, законодательное сопровождение национальных проектов, проведение предвыборной кампании в строгом соответствии с законом.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко сказал, что ключевым событием сегодняшнего дня стала встреча Президента России с членами Совета законодателей.

"Выступление главы государства – четкая программа действий как для органов исполнительной власти, так и для нас – парламентариев. Мы услышали четкие посылы, что наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее. Главный тезис - законодательный процесс должен быть нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, но и быть системным и творческим. При этом не следует зацикливаться только на запретах, ограничениях, выработке новых мер наказания для нарушителей. Излишние барьеры тормозят развитие. Именно этими подходами мы будем руководствоваться в дальнейшей работе на благо укрепления наших регионов, процветания нашей страны», - отметил Юрий Бурлачко.