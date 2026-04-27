"Единая Россия" может получить на выборах в Госдуму больше своих нынешних рейтингов - эксперт

Несмотря на то, что сейчас рейтинги "Единой России" не высоки – 28-39% поддержки в зависимости от социологической службы, - на сентябрьских выборах партия может набрать до 55% голосов по спискам, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

По словам эксперта, текущий рейтинг не равен результату на выборах, для которых важна "дисциплинированность избирателей" или умение партии привести свой электорат на избирательные участки.

Согласно прогнозу ИНСОМАР, при явке в 50% партия власти может набрать от 52% до 55% по спискам. Коммунисты тоже умеют приводить людей на участки, поэтому будущий результат КПРФ оценивается в 12–14%. У либерал-демократов дела с мобилизацией обстоят похуже, и прогнозируемый уровень поддержки примерно равен рейтингу — 10–12%. Самые недисциплинированные — избиратели "Новых людей", поэтому партия может получить 7–8%. Наконец, на последнем, но все-таки проходном месте ИНСОМАР видит "Справедливую Россию" с прогнозным результатом 5–6%, пишет "Коммерсант".