Для нового ЖК на Ботанике хотят построить дополнительных выход из метро

Для будущего ЖК, который хотят построить на месте ТЦ "Дирижабль", планируется сделать дополнительный выход из метро. Об этом сообщает компания "Атлас Девелопмент", которая и собирается реализовать проект жилого комплекса.

"Текущая концепция застройки предусматривает возможность соединения выхода из метро подземным переходом в бизнес-центр. Он, в свою очередь, будет объединен экосистемой с жилым комплексом",— передает "Ъ-Урал" со ссылкой на пресс-службу девелопера.

Напомним, что еще в 2023 году новым владельцем ТЦ "Дирижабль" стал Владимир Городенкер, под чьим контролем также находится компания "Атлас Девелопмент". Бизнесмен выкупил компанию "Олипс", владеющую торговым центром и рядом других бизнес-центров. Ранее Городенкер сам рассказывал, что покупка ТЦ позволит развивать коммерческую недвижимость и сдачу в аренду, однако в 2025 году в компании заявили, что хотят снести ТЦ, но не раньше, чем через три года.