"Энергия РМК. Зима" и "РМК Экстрим" вошли в число лучших зимних проектов Екатеринбурга

Проекты Русской медной компании – фестиваль "Энергия РМК. Зима" и сноупарк "РМК Экстрим" – вошли в число лучших зимних проектов Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, глава города Алексей Орлов наградил представителей компании за вклад в развитие спортивной инфраструктуры для занятий зимними видами спорта в столице Урала. За вклад в развитие спортивной инфраструктуры и за вклад в организацию и проведение крупных спортивных мероприятий отметили также уникальную многодневную спринтерскую лыжную гонку "Тур де Бург", Неделю звезд хоккея, этапы мероприятий по конькобежному спорту "Лед надежды нашей", 29-й зимний легкоатлетический марафон имени Дутова и чемпионат России по хоккею среди глухих.

"Мы принимали соревнования самого высокого уровня, и каждый турнир становился событием не только для спортсменов, но и для тысяч болельщиков уральской столицы. Каждое спортивное мероприятие – это не просто медали. Это шаг к здоровому обществу, возможность для наших детей увидеть кумиров и вдохновиться. Это развитие инфраструктуры, новые объекты, арены, современные площадки, ледовые катки и целые спортивные кварталы", - заявил Алексей Орлов.

Уже много лет РМК уделяет особое внимание развитию детского, любительского и профессионального спорта. Главный принцип компании – доступность тренировок для каждого. Так, в городах Свердловской и Челябинской областей появляются спортивные площадки, физкультурно-оздоровительные центры, бассейны, проводятся масштабные фестивали спорта.

Фестиваль "Энергия РМК. Зима" продлился более двух месяцев и стал самым продолжительным праздником спорта на Урале. Все это время в спортивном квартале "Архангел Михаил" работало шесть интерактивных площадок.

Самые маленькие могли покататься с горки и побродить в лабиринтах ледяного городка, целыми семьями люди прогуливались среди огней "Сказочного леса". Более 155 тысяч человек скатились с самой высокой горки в России, и более 62 тысяч человек покатались на одном из крупнейших катков Урала "Энергия льда". У любителей хоккея был очень популярен корт "Зимний драйв". За два месяца здесь прошло семь детских турниров "Золотая шайба", в которых приняли участие более 700 человек.

"Очень приятно, что город отметил вклад нашей компании в развитие спорта. Мы благодарны основателю Русской медной компании Игорю Алтушкину за доверие и масштаб идей, которые нам удалось реализовать. На самом деле нам очень хотелось сделать спортивный квартал "Архангел Михаил" местом притяжения людей всех возрастов. Семьи с детьми, молодежь, профессиональные спортсмены или пожилые люди – все могли найти на наших площадках занятие по душе. И конечно, нам хотелось удивить горожан и гостей. Мы уверены, что самая высокая горка в России и самый большой каток на Урале помогли это сделать!", - рассказала организатор фестиваля "Энергия РМК. Зима" Алена Лобурь.

Одной из самых любимых площадок фестиваля стал сноупарк "РМК Экстрим". Экстремалы со всей России приезжали сюда, чтобы покататься и даже взять бесплатные уроки у профессиональных тренеров. За весь сезон на споте занимались более 4 тысяч человек. За два месяца здесь провели два контеста по сноуборду и лыжам, которые собрали профессиональных райдеров, любителей и детей.

В зоне "РМК Экстрим. Дети" на сноуборд встали более 3 тысяч 500 малышей. В школе по сноуборду и лыжам обучились 2 тысячи 730 человек. Спот также стал тренировочной площадкой школы олимпийского резерва по сноуборду Свердловской области.

"Очень приятно, что зимний проект Русской медной компании получил награду. Это общая победа всей команды! Парк построили за 15 дней, задействовали 54 человека. Проект уникален для России: мы сделали бесплатный спот для джибинга с воздушной подушкой для отработки трюков. Такого в стране нет. Горжусь, что на нашей базе тренировалась сборная Свердловской области, а также райдеры из более 20 городов – от Сочи и Калининграда до Владивостока. Это большое достижение", - отметила директор "РМК Экстрим" Анна Веремеенко.