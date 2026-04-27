32 человека пострадали из-за непогоды в российских регионах

32 человека, в том числе четверо детей, пострадали из-за непогоды в нескольких регионах России. Один ребенок погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В лечебные учреждения доставлены 31 человек, в том числе четыре ребенка.

Из-за штормового ветра и снега зафиксировано падение более 740 деревьев в регионах, повреждены 80 автомобилей. Без энергоснабжения остаются более 76 тысяч человек.

Ранее синоптики сообщили об аномальных погодных явлениях в разных регионах России: снегопад в Москве, ураганный ветер в Поволжье и 30-градусая жара в Сибири. В Московской области полсотни поселков остались без электроснабжения из-за обрывов на ЛЭП в результате обильных снегопадов.