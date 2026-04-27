Беспилотник повредил обелиск "Городу-герою Севастополю"

Во время атаки беспилотников был поврежден обелиск "Городу-герою Севастополю" на мысе Хрустальном, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Профильные службы сегодня обследовали обелиск "Городу-Герою Севастополю", который был повреждён при массированной атаке. Территория у памятника оцеплена. Специалисты осмотрели площадку у памятника на наличие опасных предметов. Сроки восстановления будут известны после того, как альпинисты проведут высотное детальное обследование монумента", - рассказал губернатор.

Монумент, также известный в городе как "Штык и парус", был установлен в Севастополе в 1977 году в честь присвоения городу ордена Ленина и медали "Золотая звезда". Его высота превышает 60 метров.