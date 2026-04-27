В лесничества Тюменской области поступит новая техника для восстановления лесов

В лесничества Тюменской области поступит новая техника для восстановления лесов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Новые тракторы, самосвальные прицепы, специализированное оборудования (сеялки, культиваторы, мульчирователи) получат Голышмановское, Омутинское и Сорокинское лесничества. Их приобретут в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие".

В 2026 году году лесовосстановление будет проведено почти на 8 тысячах га в Тюменской области.

К работам приступят уже в мае. Сосны и ели высадят на вырубках, гарях и безлесных участках. Посадочный материал выращивают в лесных питомниках и тепличном комплексе Тюменской авиабазы.

Лесничества получили семена, подготовили необходимую технику, сформировали необходимое количество посадочного материала

В Тюменской области в 2025 году новые леса появились на площади 7 889 га. Площадь восстановленных лесов превысила площадь вырубленных и погибших в 1,5 раза, напомнили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Напомним, также, что с 28 апреля в Тюменской области вводится особый противопожарный режим (ОПР) и запрет на посещение лесов гражданами.

Меры приняты в связи с повышением класса пожарной опасности для предотвращения природных пожаров и чрезвычайных ситуаций.