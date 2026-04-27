Жильцам ЖК в Екатеринбурге, пострадавшего от взрыва БПЛА, оказывают помощь в восстановлении жилья

27 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жильцам ЖК в Екатеринбурге, пострадавшего от взрыва БПЛА, оказывают помощь в восстановлении жилья

Свердловская область поможет жильцам ЖК "Тринити", чье имущество пострадало от субботней атаки БПЛА. Соответствующее поручение дал глава региона Денис Паслер, сообщает департамент информполитики региона.

Для обследования ЖК уже создана специальная комиссия, в которую вошли специалисты администрации Ленинского района города Екатеринбурга, представители полиции и управляющей компании. Жильцы 14 из 230 квартир пока не могут вернуться домой из-за значительных повреждений помещений и соображений безопасности. Трем семьям предоставили временное жилье.

Также поступила информация о единственной госпитализированной жительнице дома - ее доставили в больницу с отравлением продуктами горения, но сейчас ее состояние уже стабильно и сегодня ее выписывают из медучреждения.

Сильнее всего пострадали квартиры с 27 по 31 этажи. Альпинисты демонтировали поврежденные участки фасада, а в ближайшее время управляющая компания установит на окна, где выбило стекла, защиту для сохранения теплового контура. Помимо этого, в шести квартирах уже произвели замену поврежденных входных дверей.

Продолжается прием жителей, пострадавших в результате атаки. На сегодняшний день зарегистрировано 16 заявлений. На их основании индивидуально с каждым владельцем жилья будет оформляться выделение необходимой помощи. В случае возникновения вопросов для жильцов с 09.00 до 18.00 организована горячая линия: +7 (343) 376-30-70.

Ранее в СМИ распространяли информацию о выделении пострадавшим финансовой помощи в размере 15 тыс. рублей. Эту информацию в официальных источниках пока не подтверждают.

Напомним, утром 25 апреля в Екатеринбурге беспилотник врезался в 30-этажный жилой комплекс "Тринити" на уровне верхних этажей, когда большинство жильцов еще спали. Девять жильцов обратились за медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения, одну женщину госпитализировали. Многие горожане сообщали, что не получали никаких предупреждений об атаке, только спустя час власти сказали о случившемся.

Атака стала первым случаем поражения административного центра Уральского федерального округа украинским дроном-камикадзе за все время военного конфликта. Дрон долетел до Екатеринбурга, преодолев, судя по всему, по прямой порядка 1800 километров от украинских позиций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал военным вопрос о месте запуска украинских дронов при атаке на Урал.

Теги: Екатеринбург, ЖК Тринити, БПЛА, поддержка


