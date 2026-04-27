В Челябинске вскоре выключат батареи

В администрации Челябинска прошло еженедельное аппаратное совещание. Одной из тем стало окончание отопительного сезона.

Завершение отопительного сезона планируется на конец апреля – начало мая. Пока ночные температуры держатся в минусовых отметках, запускать этот процесс преждевременно. Глава города Алексей Лошкин потребовал не затягивать, если погода позволит отключить отопление раньше.

"Следите за прогнозом. Если и так понятно, что тепло будет, зачем ждать пять дней, предусмотренных нормативом? Процесс потребует времени, наступит тепло – жители будут испытывать дискомфорт. Поэтому если погода обещает быть стабильной, то не нужно ждать, надо принимать решение", - цитирует Лошкина пресс-служба мэрии.