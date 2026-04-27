Паслер создал комиссию по внедрению искусственного интеллекта в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о создании комиссии по развитию и внедрению искусственного интеллекта в регионе. Соответствующий документ опубликован на областном портале правовой информации.

Согласно указу, комиссия создается для реализации мероприятий по разработке, внедрению, развитию и использованию технологий искусственного интеллекта в Свердловской области. Возглавил комиссию сам Паслер. Также в ее состав включены вице-губернатор региона Дмитрий Ионин и несколько областных министров. Среди них министр цифрового развития и связи Евгений Шонов, который является секретарем комиссии.

Ранее сообщалось, что свердловских педагогов будут учить работе с искусственным интеллектом. А глава Екатеринбурга Алексей Орлов считает, что ИИ уже внедрился в нашу повседневную жизнь, а потому избежать его в сфере образования невозможно.