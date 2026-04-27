В Самарской области грузовик сдуло ветром с дороги

В Нефтегорском районе Самарской области на автомобильной дороге сильным порывом ветра перевернуло грузовик с прицепом.

"По предварительным данным Госавтоинспекции, 27 апреля в 11:30 на 80 км автодороги подъезд к г. Оренбург от М-5 Урал, в результате воздушного бокового потока произошло опрокидывание "ГАЗели" с прицепом (без груза), под управлением 40-летнего водителя. В данном происшествии никто не пострадал", - сообщили в самарском полицейском главке.

Ранее синоптики сообщили об аномальных погодных явлениях в разных регионах России: снегопад в Москве, сильные ветры в Поволжье и 30-градусая жара в Сибири.