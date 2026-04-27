РФ запретила въезд представителям ЕС, вовлеченным в оказание военной помощи Украине

Россия в ответ на 20-й пакет санкций Брюсселя запретила въезд представителям евроструктур, стран-членов ЕС, вовлеченным в принятие решений об оказании военной помощи Украине. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

В список также включены представители европейских государств, деятельность которых направлена на "подрыв территориальной целостности" России.

Кроме того, ограничительные меры введены против гражданских активистов, представителей академического сообщества, депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты.

23 апреля лидеры ЕС одобрили 20-й пакет антироссийских санкций. Ограничения, в частности, наложены на крупные компании, связанные с нефтегазовым сектором, 12 российских НПЗ, российские компании, занимающиеся разработкой и производством беспилотников и радиоэлектроники, деталями для авиации и поставками военной продукции. В МИД РФ заявили, что Москва примет жесткие ответные меры в связи с принятием ЕС 20-го пакета антироссийских санкций.