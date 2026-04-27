Глава КСП Астраханской области рассказал губернатору о результатах и задачах по контролю расходования бюджетных средств

Председатель Контрольно-счетной палаты Астраханской области Равиль Арыкбаев в ходе рабочей встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным сообщил об итогах работы ведомства за 2025 год и ключевых задачах на ближайший период.

Он подчеркнул, что в минувшем году сотрудники КСП были сосредоточены на контроле за эффективностью расходования бюджетных средств, направляемых на социально-экономическое развитие региона. Особое внимание при этом уделили национальным проектам и мерам социальной поддержки населения.

В отчётном году Контрольно-счетная палата Астраханской области завершила 17 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и две внешних проверки годовых отчётов об исполнении бюджетов.

По итогам проверок выдано 107 рекомендаций, из которых выполнено 105.

Равиль Арыкбаев отметил, что в этих вопросах КСП активно взаимодействует с правительством региона. Руководитель ведомства сообщил, что в этом году одной из ключевых задач ведомства по-прежнему остаётся контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета. Главная цель проверки – соблюдение финансового законодательства, способствующего гармоничному развитию Астраханской области и повышению качества жизни населения.