21 расселённый дом в этом году будет снесен в Петропавловске-Камчатском и Елизово

Более 20 расселённых домов снесут в Петропавловске-Камчатском и Елизове в этом году.

По поручению главы Камчатского края Владимира Солодова, на месте снесённых зданий не должно оставаться пустырей – территории будут интегрированы в городскую среду с учётом потребностей населения.

«К разработке проектов планировки территорий необходимо приступать незамедлительно. Жители уже обращались ко мне с этим вопросом, поэтому готовить концепции развития городских пространств следует заранее. Требуется комплексный подход: строительство нового жилья на месте снесённых домов, обустройство зелёных зон и парковок, что особенно актуально для Петропавловска-Камчатского», – сказал губернатор Владимир Солодов в ходе оперативного совещания.