Северной Корее передали военную технику НАТО, которая была подбита в Курской области

В ходе встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и министра обороны РФ Андрея Белоусова стало известно о передаче корейской стороне зарубежной военной техники, подбитой в ходе боев в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника".

В числе переданных машин - американский танк M1 Abrams, турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, немецкий танк Leopard 2A4 и боевая машина пехоты Marder.

Ранее сообщалось, что военнослужащим Корейской народной армии были вручены ордена Мужества за отвагу и героизм при выполнении задач в Курской области. Награды вручил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочего визита в КНДР.

В соответствии с четвертой статьей Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР отправляла в РФ военнослужащих для участия в операции по освобождению Курской области. Кроме того, в 2025 года лидером КНДР Ким Чен Ыном было принято решение направить в Россию саперов для разминирования российской территории, а также военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов.