Екатеринбуржцы проголосовали за строительство лыжной базы на Компрессорном

Жители Компрессорного проголосовали за строительство лыжной базы на территории микрорайона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

На Платформе обратной связи завершился опрос, по итогам которого 31,2% жителей микрорайона одобрили идею и только 3% заявили, что нет необходимости в строительстве спортивного объекта. Всего в голосовании приняло участие около тысячи человек.

Сроки строительства и детали проекта пока не озвучены.