Екатеринбуржцы проголосовали за строительство лыжной базы на Компрессорном
Жители Компрессорного проголосовали за строительство лыжной базы на территории микрорайона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
На Платформе обратной связи завершился опрос, по итогам которого 31,2% жителей микрорайона одобрили идею и только 3% заявили, что нет необходимости в строительстве спортивного объекта. Всего в голосовании приняло участие около тысячи человек.
Сроки строительства и детали проекта пока не озвучены.