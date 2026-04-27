Владислав Ховалыг: В преддверии летнего сезона наш приоритет — безопасность и благополучие детей.

"В преддверии летнего сезона наш приоритет — безопасность и благополучие детей. На аппаратном совещании поручил ведомствам реализовать комплекс мер по профилактике правонарушений и детского травматизма", - отметил на своих страницах в соцсетях глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

Так, министерству образования региона поручено до 15 мая проверить готовность образовательных организаций и обеспечить работу пришкольных лагерей с психологическим сопровождением. Параллельно Минтруд региона усилит патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а МВД организует график профилактических рейдов. Администрациям районов поставлена задача оперативно привести в порядок детские игровые площадки.

В ходе традиционного совещания в правительстве региона, также обсудили подготовку к майским праздникам.

"В эти дни внимание Правительства, органов местного самоуправления и правоохранителей должно быть сосредоточено на безопасности в период проведения массовых мероприятий, противопожарной защите и санитарном состоянии территорий. Призываю каждого жителя республики проявить ответственность. Наша общая задача - провести эти выходные спокойно и с пользой", - отметил Владислав Ховалыг.