Сын Чайки сменил на посту главы Россотрудничества внука Примакова

Президент России своим указом освободил от должности руководителя Россотрудничества Евгения Примакова. Новым главой ведомства стал заместитель Примакова и сын бывшего Генпрокурора РФ Игорь Чайка.

Примаков прокомментировал свою отставку цитатой из "Гарри Поттера". "Добби свободен", - написал он в комментарии Telegram-каналу "Раньше всех. Ну почти".

Чайка занял пост заместителя руководителя Россотрудничества год назад.

По данным "Ведомостей", Примаков, который приходится внуком бывшему премьер-министру РФ Евгению Примакову, может выдвинуться в депутаты Госдумы от "Единой России" на предстоящих сентябрьских выборах.

Россотрудничество занимается продвижением российской культуры и языка за границей. Ведомству, например, подчиняются так называемые "Русские дома", где проходят различные околокультурные мероприятия, призванные открыть для иностранцев Россию.