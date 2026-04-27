В Тюменской области водитель грузового транспорта повредил ограждение моста

Прокуратура Казанского района организовала проверку по публикации о ненадлежащем состоянии моста через реку Ишим вблизи деревни Боровлянка на дороге регионального значения в Казанском муниципальном округе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Прокурор Казанского района Константин Севрюгин для оценки ситуации выехал на место.



Предварительно установлено, что при перевозке сельскохозяйственной техники водитель грузового транспорта повредил ограждение моста. В настоящее время установлены дорожные знаки и ограждения, приняты меры по обеспечению бесперебойного и безопасного движения транспорта через мост.



Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.