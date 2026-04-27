Президент Эстонии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа должна готовиться к восстановлению отношений с Россией после конфликта вокруг Украины.

Он считает, что подготовка должна начаться уже сейчас, независимо от сроков мирного урегулирования. При этом отвергает опасения, раздуваемые в западных СМИ, о готовящейся "агрессии" России против Эстонии после Украины. Он назвал их провокациями тех, кто хочет навредить стране.

Карис также высказался за назначение ЕС специального посланника по России для подготовки к восстановлению отношений, чтобы избежать договоренностей крупных держав в обход малых стран, имея в виду США и Россию, которые игнорируют Европу.

Президент Эстонии находится с визитом в Финляндии, где обсуждаются сотрудничество в НАТО, безопасность в Балтийском регионе, поддержка Украины, влияние войны США против Ирана и др. Такое последствие войны в Иране, как энергетический кризис, вынуждает Европу пересматривать свои планы относительно российских энергоресурсов.