TikTok и Pinterest заплатят 10,5 млн рублей за запрещенный контент

Таганский суд Москвы оштрафовал социальные сети TikTok и Pinterest на общую сумму 10,5 миллиона рублей. Пресс-служба суда сообщила РИА Новости, что компании нарушили закон о контроле за содержанием постов. Руководство сервисов не удаляло информацию, которую российские власти внесли в список запрещенной.

Судья обязал Pinterest выплатить 3,5 млн рублей. Компания не следила за публикациями и вовремя не ограничивала доступ к вредным материалам. TikTok получил более крупный штраф - 7 млн рублей. Видеосервис допустил такое нарушение уже не в первый раз, поэтому закон предусматривает для него удвоенное наказание. Теперь обе платформы должны перечислить деньги в бюджет за несоблюдение правил мониторинга соцсетей.

Ранее суд в Москве обязал Telegram выплатить еще 7 млн рублей за отказ удалять посты об экстремизме. Ранее мессенджер уже получил штрафы на 35 миллионов рублей по аналогичным поводам, но снова проигнорировал требования закона.