Путин призвал депутатов не зацикливаться на запретах и ограничениях

Президент России Владимир Путин призвал парламент – Госдуму и Совет Федерации – не зацикливаться на запретах и ограничениях.

"Зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах по выработке новых каких-то мер наказания для нарушителей, ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться — это контрпродуктивно", — отметил президент.

"Наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее", — сказал глава государства, выступая на Совете законодателей при Федеральном Собрании.

На прошлой неделе глава управления администрации президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что российское общество устало от запретительной риторики. Говоря о популяризации многодетности как инструмента решения демографической проблемы, Новиков отметил: "У нас общество устало от запретительной риторики, невозможно еще чего-то запрещать. А особенно — людям, которые собираются или задумываются о том, чтобы стать родителями или чтобы перейти в категорию многодетной семьи".