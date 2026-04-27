Минпрос дал понять, что школы могут закрывать от родителей результаты контрольных работ детей

В связи с жалобами родителей, что в некоторых школах их не знакомят с результатами контрольных и самостоятельных работ их детей, в Минпросвещения был направлен запрос об этом их праве. И ведомство не ответило по существу, сообщает организация "Общественный уполномоченный по защите семьи".

В ответе чиновники написали, что у родителей есть право знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, "образовательными технологиями", а также с оценками успеваемости своих детей. Но акцент сделан на обладании образовательными организациями автономии, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной и другой деятельности. А порядок ознакомления родителей с результатами контрольных работ определяется локальными нормативными актами школы. Фактически ведомство ушло от ответа, дав понять, что школы могут запретить родителям узнавать оценки по контрольным или знакомиться с этими контрольными, и это их право.

Организация подготовила заявление в прокуратуру на случай такого запрета. "Никто не может запретить нам изучать контрольные написанные нашими детьми", - говорится в сообщении.

При этом, отмечая автономию школ в этом вопросе, власти поставили школу в унизительное положение, лишив ее права проводить итоговую аттестацию выпускников, считает народный учитель России Сергей Рукшин.